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Атлетико — Валенсия, результат матча 15 сентября 2024, счёт 3:0, 5-й тур чемпионата Испании

«Атлетико» дома разгромил «Валенсию» благодаря голам Галлахера, Гризманна и Альвареса
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Завершился матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Валенсия». Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу мадридского клуба.

Испания — Примера . 5-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Галлахер – 39'     2:0 Гризманн – 54'     3:0 Альварес – 90+4'    

В составе хозяев отличились полузащитник Конор Галлахер, нападающий Антуан Гризманн и форвард Хулиан Альварес.

«Валенсия» занимает 20-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала одно очко за пять матчей. «Атлетико» заработал 11 очков и располагается на второй строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Барселона», которая заработала 15 очков за пять туров.

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