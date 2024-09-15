«Атлетико» дома разгромил «Валенсию» благодаря голам Галлахера, Гризманна и Альвареса

Завершился матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Валенсия». Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу мадридского клуба.

В составе хозяев отличились полузащитник Конор Галлахер, нападающий Антуан Гризманн и форвард Хулиан Альварес.

«Валенсия» занимает 20-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала одно очко за пять матчей. «Атлетико» заработал 11 очков и располагается на второй строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Барселона», которая заработала 15 очков за пять туров.