Игрок «Зенита» Нино: мы должны выкладываться по максимуму в каждой игре

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино оценил перспективы команды в борьбе за титул и важность полной самоотдачи в каждом матче.

«Я думаю, что в каждой игре мы должны выкладываться по максимуму. Пока рано говорить о том, кто является претендентом на титул. Мы должны продолжать делать свою работу и оставаться скромными, потому что впереди нас ждёт много интересного», – приводит слова Нино «Советский спорт».

После 8-го Российской Премьер-Лиги подопечные Семака набрали 20 очков и занимают первое место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Факелом». Игра состоится 21 сентября и пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.