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Результаты матчей Серии А 15 сентября

Результаты матчей Серии А 15 сентября
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Вчера, 15 сентября, в 4-м туре итальянской Серии А сезона-2024/2025 прошли пять матчей. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Серии А 15 сентября:

  • «Дженоа» — «Рома» — 1:1;
  • «Торино» — «Лечче» — 0:0;
  • «Аталанта» — «Фиорентина» — 3:2;
  • «Кальяри» — «Наполи» — 0:3;
  • «Монца» — «Интер» — 1:1.

Первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Наполи», в активе которого девять очков после четырёх матчей. На втором месте находится миланский «Интер», у которого восемь очков. Следом за ним идут туринские «Ювентус» и «Торино», которые набрали также по восемь очков. Замыкает турнирную таблицу Серии А «Венеция» (1).

Турнирная таблица Серии А
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