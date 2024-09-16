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Результаты матчей испанской Примеры 15 сентября

Результаты матчей испанской Примеры 15 сентября
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Вчера, 15 сентября, в 5-м туре испанской Примеры сезона-2024/2025 прошли четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Примеры 15 сентября:

  • «Сельта» — «Вальядолид» — 3:1;
  • «Жирона» — «Барселона» – 1:4;
  • «Лас-Пальмас» — «Атлетик» Бильбао — 2:3;
  • «Атлетико» Мадрид — «Валенсия» — 3:0.

Первое место в турнирной таблице Примеры сезона-2024/2025 занимает каталонская «Барселона», которая набрала 15 очков в пяти встречах. На второй строчке располагается мадридский «Атлетико», заработавший 11 очков после пяти матчей. Замыкает тройку лидеров мадридский «Реал», набравший также 11 очков после аналогичного количества игр.

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