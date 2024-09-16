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Дзюба – о голевой передаче на Хубулова: можно было самому ударить, конечно

Дзюба – о голевой передаче на Хубулова: можно было самому ударить, конечно
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба после матча 8-го тура РПЛ с «Химками» (3:0) прокомментировал свой дебют и первое результативное действие в составе тольяттинской команды. Футболист отметился голевой передачей.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 0
Химки
Химки
1:0 Бакаев – 38'     2:0 Лончар – 44'     3:0 Хубулов – 90+1'    

– Насколько соскучились по игре?
– Очень соскучился, спасибо болельщикам, что так встретили – это очень приятно. Все не зря. Очень важная игра, важная победа, как команда выглядели очень достойно, это один из наших конкурентов за выживание, хотим подальше оттуда уйти.

– Голевое действие в дебютном матче – думали пробить и как вообще родилась эта идея с пасом на Хубулова?
– Можно было ударить, конечно, но Хубулов находился в лучшей позиции. Посмотрел повтор, и понял, что не ошибся. Самое важное – это победа, – приводит слова Дзюбы Metaratings.

Контракт 36-летнего Артёма Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца нынешнего сезона.

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