Артета отметил вклад игрока «Арсенала» Габриэля Магальянса в победу над «Тоттенхэмом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил роль центрального защитника Габриэля Магальянса в матче с «Тоттенхэмом». «Канониры» одержали победу со счётом 1:0.

«Он [Габриэль], очевидно, знает, что это значит, и это войдет в историю этих матчей. Он был великолепен.

Когда центральный защитник способен сначала выполнять свою роль так, как он это делает, а затем ещё и забивает голы, чтобы выигрывать матчи, тогда стоит говорить о чём-то особенном», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Единственный гол в матче с «Тоттенхэмом» стал для бразильца десятым забитым головой в Премьер-лиге. Теперь он входит в число четырёх игроков «Арсенала», забивших 10 и более мячей в турнире. Наряду с ним в этом списке находятся Оливье Жиру (27 голов), Иан Райт (14) и Эммануэль Адебайор (12).