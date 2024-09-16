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Артета отметил вклад игрока «Арсенала» Габриэля Магальянса в победу над «Тоттенхэмом»

Артета отметил вклад игрока «Арсенала» Габриэля Магальянса в победу над «Тоттенхэмом»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил роль центрального защитника Габриэля Магальянса в матче с «Тоттенхэмом». «Канониры» одержали победу со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Магальянс – 64'    

«Он [Габриэль], очевидно, знает, что это значит, и это войдет в историю этих матчей. Он был великолепен.

Когда центральный защитник способен сначала выполнять свою роль так, как он это делает, а затем ещё и забивает голы, чтобы выигрывать матчи, тогда стоит говорить о чём-то особенном», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Единственный гол в матче с «Тоттенхэмом» стал для бразильца десятым забитым головой в Премьер-лиге. Теперь он входит в число четырёх игроков «Арсенала», забивших 10 и более мячей в турнире. Наряду с ним в этом списке находятся Оливье Жиру (27 голов), Иан Райт (14) и Эммануэль Адебайор (12).

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