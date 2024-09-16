Игрок «Акрона» Хубулов: думал, что Дзюба ударит сам, но спасибо ему за передачу

Полузащитник «Акрона» Владимир Хубулов прокомментировал победу в матче 8-го тура чемпионата России с «Химками» (3:0). Хубулов вышел на замену на 90-й минуте и успел забить гол после передачи новичка команды Артёма Дзюбы.

– Бывает предчувствие, что забьёшь. Вышел в конце, были сомнения, но чутьё не подвело (улыбается). Я думал, что Дзюба ударит, но спасибо ему, что он покатил мне.

– По видео в соцсетях заметно, что вы с Дзюбой подружились.

– Просто нашли общий язык, мы сели рядом в раздевалке. Надеюсь, дальше – больше.

– Насколько такая фигура влияет на команду?

– Положительно, однозначно. Это игрок с большим опытом, умеет сплотить коллектив, может советовать что-то молодым игрокам. Нам этот трансфер однозначно пойдёт на пользу. Мне он пока никаких советов не давал (улыбается), – приводит слова Хубулова Metaratings.