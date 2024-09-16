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Игрок «Акрона» Хубулов: думал, что Дзюба ударит сам, но спасибо ему за передачу

Игрок «Акрона» Хубулов: думал, что Дзюба ударит сам, но спасибо ему за передачу
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Полузащитник «Акрона» Владимир Хубулов прокомментировал победу в матче 8-го тура чемпионата России с «Химками» (3:0). Хубулов вышел на замену на 90-й минуте и успел забить гол после передачи новичка команды Артёма Дзюбы.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 0
Химки
Химки
1:0 Бакаев – 38'     2:0 Лончар – 44'     3:0 Хубулов – 90+1'    

– Бывает предчувствие, что забьёшь. Вышел в конце, были сомнения, но чутьё не подвело (улыбается). Я думал, что Дзюба ударит, но спасибо ему, что он покатил мне.

– По видео в соцсетях заметно, что вы с Дзюбой подружились.
– Просто нашли общий язык, мы сели рядом в раздевалке. Надеюсь, дальше – больше.

– Насколько такая фигура влияет на команду?
– Положительно, однозначно. Это игрок с большим опытом, умеет сплотить коллектив, может советовать что-то молодым игрокам. Нам этот трансфер однозначно пойдёт на пользу. Мне он пока никаких советов не давал (улыбается), – приводит слова Хубулова Metaratings.

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