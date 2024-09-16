Тедеев обратился к игрокам «Акрона» с сорванным голосом после победы в матче с «Химками»

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заурбек Тедеев обратился к команде после победы в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». «Акрон» разгромил соперника со счётом 3:0.

Видео доступно на странице «Акрона» в социальной сети «ВКонтакте».

В составе тольяттинского клуба голами отметились Солтмурад Бакаев, Стефан Лончар и Владимир Хубулов.

«Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Заурбека Тедеева набрала восемь очков за восемь матчей. «Химки» находятся на 14-й строчке, заработав шесть очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (20).