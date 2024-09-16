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Тедеев обратился к игрокам «Акрона» с сорванным голосом после победы в матче с «Химками»

Тедеев обратился к игрокам «Акрона» с сорванным голосом после победы в матче с «Химками»
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заурбек Тедеев обратился к команде после победы в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». «Акрон» разгромил соперника со счётом 3:0.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 0
Химки
Химки
1:0 Бакаев – 38'     2:0 Лончар – 44'     3:0 Хубулов – 90+1'    

Видео доступно на странице «Акрона» в социальной сети «ВКонтакте».

В составе тольяттинского клуба голами отметились Солтмурад Бакаев, Стефан Лончар и Владимир Хубулов.

«Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Заурбека Тедеева набрала восемь очков за восемь матчей. «Химки» находятся на 14-й строчке, заработав шесть очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (20).

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