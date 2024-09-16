Юрий Сёмин оценил игру московского «Динамо» в текущем сезоне РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре столичного «Динамо» в текущем сезоне РПЛ.

«На мой взгляд, у «Динамо» есть профессиональный задор. Каждый игрок на поле знает свои цели, действия и задачи. У «Динамо» есть игроки хорошего уровня на всех позициях», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Московское «Динамо» находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Марцела Лички набрали 16 очков. Первое место занимает «Зенит», у которого 20 очков. Вчера, 15 сентября, «Динамо» обыграло «Ахмат» в матче 8-го тура чемпионата России со счётом 4:2.