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Генич двумя словами отреагировал на дебют Дзюбы за «Акрон»

Генич двумя словами отреагировал на дебют Дзюбы за «Акрон»
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Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на дебют нападающего Артёма Дзюбы за «Акрон». Форвард вышел на поле на 64-й минуте и отметился результативной передачей.

«Пошла жара», — написал Генич в своём телеграм-канале, приложив фотографию с выходом игрока на поле.

Напомним, 12 сентября «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 2 млн.

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