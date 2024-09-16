Личка – о действиях игроков «Динамо»: это цирк, его можно показывать на Красной площади

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка раскритиковал действия некоторых футболистов клуба в матче восьмого тура чемпионата России с «Ахматом».

«Мы идем из раздевалки. Есть моменты, когда ты должен понимать, где ты должен играть аккуратно. В той ситуации с Камило можно выбить мяч в аут или на угловой. Это неуважение к команде соперника или недостаток концентрации. Такого поведения не должно быть на поле. Ты думаешь, что можешь играть красиво? Скопа делает рабону, но куда? Это цирк, его можно показывать на Красной площади, а не на стадионе», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

В начале второго тайма Карраскаль неудачно вынес мяч, чем едва не воспользовался Камилов.

На данный момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. «Ахмат» находится на последнем месте, набрав 5 очков после восьми игр.

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