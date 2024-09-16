Генич подверг критике игру московского «Динамо» в матче с «Ахматом»

Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал игру московского «Динамо» в матче с «Ахматом» (4:2).

«В обороне, конечно, так играть нельзя. Особенно это касается претендента на чемпионство», — написал Генич в своём телеграм-канале.

На 42-й минуте минувшей игры «Динамо» получило право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Хорхе Карраскаль. На 48-й минуте нападающий Константин Тюкавин удвоил преимущество бело-голубых. На 54-й минуте форвард «Ахмата» Мауро Луна Диале отыграл один мяч. На 63-й минуте полузащитник грозненцев Лечи Садулаев сделал счёт 2:2. Победу «Динамо» принёс вингер Денис Макаров, забив гол на 90+3-й минуте. На 90+9-й минуте Лука Гагнидзе забил четвёртый мяч хозяев.

На данный момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. «Ахмат» находится на последнем месте, набрав 5 очков после восьми игр.

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