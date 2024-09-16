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Генич подверг критике игру московского «Динамо» в матче с «Ахматом»

Генич подверг критике игру московского «Динамо» в матче с «Ахматом»
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Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал игру московского «Динамо» в матче с «Ахматом» (4:2).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Карраскаль – 43'     2:0 Тюкавин – 48'     2:1 Луна Диале – 54'     2:2 Садулаев – 64'     3:2 Макаров – 90+3'     4:2 Гагнидзе – 90+9'    

«В обороне, конечно, так играть нельзя. Особенно это касается претендента на чемпионство», — написал Генич в своём телеграм-канале.

На 42-й минуте минувшей игры «Динамо» получило право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Хорхе Карраскаль. На 48-й минуте нападающий Константин Тюкавин удвоил преимущество бело-голубых. На 54-й минуте форвард «Ахмата» Мауро Луна Диале отыграл один мяч. На 63-й минуте полузащитник грозненцев Лечи Садулаев сделал счёт 2:2. Победу «Динамо» принёс вингер Денис Макаров, забив гол на 90+3-й минуте. На 90+9-й минуте Лука Гагнидзе забил четвёртый мяч хозяев.

На данный момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. «Ахмат» находится на последнем месте, набрав 5 очков после восьми игр.

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