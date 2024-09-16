Неймар сказал бразильцам «Реала», что играть с Мбаппе это ад и катастрофа

Нападающий Неймар обсуждал с бразильскими футболистами «Реала» свой опыт взаимодействия с Килианом Мбаппе в «ПСЖ». По данным источника, Неймар сказал с бразильцами «Реала», что играть с Мбаппе это катастрофа и ад.

«Бразильцы в «Реале» дружат с Неймаром. Между Неймаром и Мбаппе всегда была война. Неймар отправил бразильцам статью о Мбаппе, в которой сказал им, что играть с Мбаппе это катастрофа, что это ад», — приводит слова журналиста Сирила Хануна Get French Football News.

Напомним, Неймар и Мбаппе играли в «ПСЖ» с 2017 по 2023 год после чего бразилец перешёл в «Аль-Хиляль». Летом 2024 года Мбаппе покинул «ПСЖ» и подписал контрактное соглашение с «Реалом».

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за «Реал» шесть матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола.

Самые скандальные футболисты в истории