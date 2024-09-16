Шалимов ответил на вопрос о главном открытии сезона в РПЛ

Бывший главный тренер «Краснодара», «Урала» и грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов высказался о 19-летнем полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Батракове.

«Не хочется сглазить, но открытием сезона может стать Батраков. Он молодой парень, всего 19 лет, но играет стабильно. Смотрю на него, насколько он грамотно разбирается во все ситуациях. Ничего лишнего, желаю ему стабильности, — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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