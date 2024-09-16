Тренер «Жироны» — о Ямале: для меня он уже один из лучших игроков в мире

Главный тренер «Жироны» Анхель Мичел высказался о полузащитнике «Барселоны» Лимине Ямале, который оформил дубль в матче пятого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась победой «Барселоны» со счётом 4:1.

«Ламин — это тот, кто меняет мир. Для меня он уже один из лучших игроков в мире в свои 17 лет. Трудно представить, что после Месси появится еще один [такой же], но я надеюсь, что Ламин продолжит совершенствоваться, потому что он игрок, который может достичь уровня Месси», — приводит слова Мичела ESPN.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Ямаль принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив три гола и четыре результативные передачи.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире