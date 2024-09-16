«Футбол – это безумие». Неймар вспомнил свой уход из «ПСЖ»

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар поделился эмоциями от своего ухода из французского «ПСЖ».

«Футбол – это безумие. Сегодня клуб зависит от тебя, а завтра они тебя выбрасывают, как будто ты ничто», — приводит слова Неймара Nogomania.

К «Аль-Хилялю» Неймар присоединился в августе 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего нападающего составляет € 30 млн.

Напомним, бразилец получил травму в октябре 2023 года во время матча квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года со сборной Уругвая (0:2). После прихода в саудовский клуб Неймар сыграл всего пять матчей, забив один гол и сделав три ассиста.

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