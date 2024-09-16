Родри не исключил своего перехода в «Реал»

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри высказался о своём возможном переходе в мадридский «Реал».

«Сейчас я всем доволен в Англии. Я играю за один из лучших клубов мира. У меня ещё три года по контакту, но когда придёт время, я задумаюсь о будущем. Испания – моя страна, а Мадрид – родной город», — приводит слова Родри Todofichajes.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн. В прошлом сезоне Родри выиграл АПЛ, клубный ЧМ, Суперкубок Европы, а летом в составе сборной Испании завоевал золотые медали Евро-2024.

Материалы по теме Родри высказался о конкуренции с Винисиусом в борьбе за «Золотой мяч»

Кайл Уолкер держит все трофеи «Манчестер Сити»: