Алекс Теллес: Роналду всегда смотрит, что в чужих тарелках

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Наср» Алекс Теллес рассказал о питании португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Его блюда были совершенно другими. Приходил диетолог и сразу же давал ему тарелку. Он ест много натуральных продуктов, всегда смотрит, что в чужих тарелках, мы даже боялись пойти за десертом. Мы знаем, что ему нравится заботиться о своем теле, поэтому мы хотим следовать этим хорошим примерам», — приводит слова Теллеса A Bola.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и две результативные передачи.

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