Круговой обратился к болельщикам ЦСКА после поражения в матче с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Данил Круговой обратился к болельщикам московского клуба после поражения в матче с петербургским «Зенитом».
«Спасибо за поддержу в матче! К сожалению, не удалось добиться положительного результата. Переворачиваем страницу, работаем дальше!» — написал Круговой в своём телеграм-канале.
Единственный гол в матче был забит под занавес первого тайма, когда на 43-й минуте аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду вывел свою команду вперёд.
ЦСКА после этого матча занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. В активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России.
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