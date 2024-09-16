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Тренер «Акрона» — о Дзюбе: этот футболист собирал всю страну и объединял её

Тренер «Акрона» — о Дзюбе: этот футболист собирал всю страну и объединял её
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заурбек Тедеев высказался о российском нападающем Артёме Дзюбе после матча с «Химками» (3:0) в восьмом туре РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 0
Химки
Химки
1:0 Бакаев – 38'     2:0 Лончар – 44'     3:0 Хубулов – 90+1'    

«Рассчитываю ли я на Дзюбу, как на лидера? Этот футболист собирал всю страну и объединял её на чемпионате мира. Как я могу не рассчитывать на него, как на лидера? Дзюба должен быть на поле. Он своим выходом добавил очень много правильных действий. И как лидер, он в некоторых эпизодах взял инициативу на себя в плане подсказа. Внёс конкретику. А тот пас, который он отдал…поверьте, девять из десяти нападающих в этот момент пробили бы по воротам. Тем более понимая, что он хочет побить все рекорды. Я ему этого желаю. Он большой молодец», — сказал Тедеев на пресс-конференции.

Минувшая игра стала для Дзюбы дебютной в составе тольяттинского клуба. В компенсированное время форвард «Акрона» отметился результативной передачей.

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