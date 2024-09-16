Игрок «Акрона» Бакаев рассказал о влиянии Дзюбы на футболистов команды

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев рассказал, как на него повлиял выход нападающего Артёма Дзюбы на поле в матче с подмосковными «Химками» (3:0).

«Добавил эмоций. Мне было достаточно тяжело, а он вышел, и меня взбодрило. Такая личность на поле добавляет уверенности и эмоций», — сказал Бакаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 12 сентября «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 2 млн.