Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Акрона» Бакаев рассказал о влиянии Дзюбы на футболистов команды

Игрок «Акрона» Бакаев рассказал о влиянии Дзюбы на футболистов команды
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев рассказал, как на него повлиял выход нападающего Артёма Дзюбы на поле в матче с подмосковными «Химками» (3:0).

«Добавил эмоций. Мне было достаточно тяжело, а он вышел, и меня взбодрило. Такая личность на поле добавляет уверенности и эмоций», — сказал Бакаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 12 сентября «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 2 млн.

Материалы по теме
Дзюба благородно отдал гол в дебюте за «Акрон». А топ-матч исполнил другой экс-спартаковец
Дзюба благородно отдал гол в дебюте за «Акрон». А топ-матч исполнил другой экс-спартаковец
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android