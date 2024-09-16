Дзюба рассказал, насколько долго он принимал решение по переходу в «Акрон»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал о своём переходе в тольяттинскую команду.

«Долго ли решался на переход в «Акрон»? Ночь бессонная была у меня, да, нужно было взвесить всё, уважаемые люди поддержали меня, сказали, что надо, моё окружение тоже, поэтому у меня уже не оставалось выбора, да и сам бы я, наверное, жалел бы, если бы выбрал ничего не делать. Рад, что сделал правильный выбор», — приводит слова Дзюбы ТАСС.

Напомним, 12 сентября «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 2 млн.

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