Ловчев: в матче со «Спартаком» происходил футбольный бандитизм от игроков «Динамо» Мх

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о судействе в матче восьмого тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо».

«Футболистов «Спартака» били просто нещадно, Кукуян при этом находился просто рядом и разводил руками. Судья должен оберегать игроков, а здесь происходил бандитизм со стороны футболистов «Динамо», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 15 очков. Махачкалинское «Динамо», в свою очередь, занимает девятое место, набрав девять очков.

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