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Ловчев: в матче со «Спартаком» происходил футбольный бандитизм от игроков «Динамо» Мх

Ловчев: в матче со «Спартаком» происходил футбольный бандитизм от игроков «Динамо» Мх
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о судействе в матче восьмого тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо».

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 20'     1:1 Литвинов – 36'    
Удаления: Мрезиг – 90' / нет

«Футболистов «Спартака» били просто нещадно, Кукуян при этом находился просто рядом и разводил руками. Судья должен оберегать игроков, а здесь происходил бандитизм со стороны футболистов «Динамо», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 15 очков. Махачкалинское «Динамо», в свою очередь, занимает девятое место, набрав девять очков.

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