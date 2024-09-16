Артём Дзюба назвал ключевую цель «Акрона» на сезон

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба назвал ключевую цель тольяттинской команды на сезон.

«Задача номер один, чтобы команда сохранила прописку в РПЛ. Потому что команда молодая, только вышла в РПЛ. Это будет большая честь остаться, мы всё для этого сделаем. Если мне удастся забивать и отдавать, это будет прекрасно», — приводит слова Дзюбы ТАСС.

Напомним, 12 сентября «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 2 млн.

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