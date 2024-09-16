Ловчев: Дзюба — это дядька в составе «Акрона»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал переход нападающего Артёма Дзюбы в «Акрон».

«Дзюба выходит и в первом же матче отдает голевой пас. Сколько я видел нападающих, за которых платят большие деньги и ждут забитых мячей по полгода! Дзюба же всегда будет при голе.

Говорят, стоит ли Дзюбе продолжать играть? Да нужно, конечно. Артём, как токарь, всегда стоит у верстка. Дзюба — дядька в составе «Акрона», — сказал Ловчев в эфире «Матч Премьер».

Напомним, 12 сентября «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 2 млн.