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Тренер «Динамо» Личка: сегодня на поле все бьют как я, как бабушка

Тренер «Динамо» Личка: сегодня на поле все бьют как я, как бабушка
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о реализации моментов своей команды после матча восьмого тура чемпионата России с «Ахматом» (4:2).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Карраскаль – 43'     2:0 Тюкавин – 48'     2:1 Луна Диале – 54'     2:2 Садулаев – 64'     3:2 Макаров – 90+3'     4:2 Гагнидзе – 90+9'    

«У нас несколько раз Тюкавин, Гладышев, Артур бьют по воротам после тренировки. Но сегодня на поле все бьют как я, как бабушка. Для меня вопрос. Карраскаль не забил, хорошо, что Тюкавин забил. С «Оренбургом» он не забил стопроцентный момент. Что я могу сделать? Будем тренироваться, я буду верить, что из пяти ударов они забьют три мяча. Гладышев может бить по углам, а не бить вратарю в руки», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

На данный момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. «Ахмат» находится на последнем месте, набрав 5 очков после восьми игр. В следующем туре «Динамо» встретится со «Спартаком», а «Ахмат» проведёт матч с «Крыльями Советов».

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