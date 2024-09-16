Диего Симеоне отреагировал на дебютный гол Галлахера за «Атлетико» в игре с «Валенсией»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о полузащитнике клуба Коноре Галлахере, забившем в победном матче с «Валенсией» дебютный гол (3:0).

«Конор Галлахер — трудолюбивый игрок, играющий качественно, с хорошим присутствием, отбирает мячи и всегда выкладывается по максимуму в любой ситуации. Он пришёл с большим энтузиазмом, и нам нужен такой игрок в полузащите, потому что он делает нас лучше» — приводит слова Atletico Universe в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на пресс-конференцию после матча.

Коно Галлахер перешёл в «Атлетико» этим летом из «Челси» € 42 млн.

Напомним, встреча проходила в рамках 5-го тура испанской Примеры. В составе хозяев отличились полузащитник Конор Галлахер, нападающий Антуан Гризманн и форвард Хулиан Альварес.