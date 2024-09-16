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Диего Симеоне отреагировал на дебютный гол Галлахера за «Атлетико» в игре с «Валенсией»

Диего Симеоне отреагировал на дебютный гол Галлахера за «Атлетико» в игре с «Валенсией»
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о полузащитнике клуба Коноре Галлахере, забившем в победном матче с «Валенсией» дебютный гол (3:0).

Испания — Примера . 5-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Галлахер – 39'     2:0 Гризманн – 54'     3:0 Альварес – 90+4'    

«Конор Галлахер — трудолюбивый игрок, играющий качественно, с хорошим присутствием, отбирает мячи и всегда выкладывается по максимуму в любой ситуации. Он пришёл с большим энтузиазмом, и нам нужен такой игрок в полузащите, потому что он делает нас лучше» — приводит слова Atletico Universe в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на пресс-конференцию после матча.

Коно Галлахер перешёл в «Атлетико» этим летом из «Челси» € 42 млн.

Напомним, встреча проходила в рамках 5-го тура испанской Примеры. В составе хозяев отличились полузащитник Конор Галлахер, нападающий Антуан Гризманн и форвард Хулиан Альварес.

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