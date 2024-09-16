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Микель Артета установил рекорд «Арсенала» всех времён

Микель Артета установил рекорд «Арсенала» всех времён
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета стал автором уникального рекорда среди тренеров лондонского клуба после гостевой победы над «Тоттенхэмом» в матче очередного тура АПЛ (1:0), завершившемся вчера, 15 сентября.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Магальянс – 64'    

Испанский специалист стал первым тренером за всю историю существования «Арсенала», которому удалось выиграть три гостевых матча на поле «Тоттенхэма». Эта победа стала как раз третьей при его руководстве.

Напомним, единственный гол в матче был забит во втором тайме, его автором стал Габриэл Магальянс, замкнувший навес с углового.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 10 очков за четыре матча. «Тоттенхэм» (4) располагается на 13-й строчке.

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