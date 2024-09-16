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Спортивный директор «Баварии» высказался по поводу нового формата Лиги чемпионов

Спортивный директор «Баварии» высказался по поводу нового формата Лиги чемпионов
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Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль прокомментировал новый формат Лиги чемпионов.

«Я взволнован, я был немного растерян с момента жеребьевки. Это другое чувство, ты играешь против восьми соперников — другие играют против совершенно других соперников. Это будет волнительно до последнего игрового дня. Раньше две лучшие команды обычно определялись после четырёх игр. Мы хотим победить клуб из Загреба. Это, конечно, важно для «Баварии»», — приводит слова Эберля пресс-служба «Баварии» в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ станет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Команды проведут по восемь матчей в рамках нового группового этапа. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

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