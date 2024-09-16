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Адриен Рабьо, которым интересовалась «Барселона», близок к трансферу в новый клуб

Адриен Рабьо, которым интересовалась «Барселона», близок к трансферу в новый клуб
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Французский «Марсель» ведёт переговоры о подписании бывшего полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Клуб ведёт переговоры с 29-летним игроком об условиях возможного соглашения. «Марсель» рассчитывает завершить подписание игрока в ближайшие 2 дня, сделка близка к завершению.

Рабьо этим летом покинул «Ювентус» на правах свободного агента после завершения контракта. Раньше играл за «Тулузу» и «ПСЖ». Некоторое время назад La Gazzetta dello Sport писала, что француз отклонил предложение «Милана». Также к конце августа сообщалось об активном интересе к игроку со стороны «Барселоны».

В прошлом сезоне игрок провёл 31 матч в Серии А в составе «Ювентуса» и забил пять мячей.

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