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Спортивный директор «Баварии» рассказал о конкуренции в Бундеслиге

Спортивный директор «Баварии» рассказал о конкуренции в Бундеслиге
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Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль высказался о конкуренции в Бундеслиге.

«Я уважаю конкуренцию. Это всегда должно быть у спортсмена. У нас есть такие соперники, как «Байер», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг», которые в последние годы всегда выходили в Лигу чемпионов. Я думаю, что Бундеслига стала очень захватывающей. Мы мотивированы и хотим вернуть трофей в Мюнхен»., — приводит слова Эберля пресс-служба «Баварии» в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, «Бавария» начал сезон с трёх побед (3:2 с «Вольфсбургом», 2:0 с «Фрайбургом», 6:1 с «Хольштайном»). Следующий матч состоится 17 сентября в рамках 1-го тура Лиги чемпионов с «Динамо» из Загреба.

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