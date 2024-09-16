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Марио Балотелли высказался о форварде «Ромы» Артёме Довбике

Марио Балотелли высказался о форварде «Ромы» Артёме Довбике
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Бывший игрок сборной Италии Марио Балотелли поделился мнением по поводу форварда «Ромы» Артёма Довбика и его игры.

«Я бы сказал, что Довбик по типу похож на Холланда тем, как и с какой жестокостью он атакует.

У него такой стиль – у него не очень хорошая координация, но видно, что он сильный и умеет забивать голы в штрафной. Он достигнет двузначных цифр по голам», – приводит слова Балотелли AS Roma Live.

Напомним, вчера, 15 сентября завершился матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Рома». Игра завершилась вничью со счётом 1:1. Автором единственного гола римлян стал Артём Довбик, это его первый мяч за клуб. Украинец пришёл в «Рому» летом из испанской «Жироны».

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