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Мануэль Нойер установил невероятный рекорд Бундеслиги всех времён

Мануэль Нойер установил невероятный рекорд Бундеслиги всех времён
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14 сентября проходил матч 4-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Хольштайн» и «Бавария». Игра проходила на стадионе «Хольштайн» в Киле (Германия). «Бавария» разгромила соперника со счётом 6:1. Голкипер и капитан мюнхенцев Мануэль Нойер отыграл всю встречу. «Хольштайн» стал 37-м клубом немецкого чемпионата, который побеждал 38-летний футболист.

Германия — Бундеслига . 3-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Хольштайн
Киль
Окончен
1 : 6
Бавария
Мюнхен
0:1 Мусиала – 1'     0:2 Кейн – 7'     0:3 Ремберг – 13'     0:4 Кейн – 43'     0:5 Олисе – 65'     1:5 Гигович – 82'     1:6 Кейн – 90+1'    

Таким образом, Нойер стал первым игроком в истории Бундеслиги, победившим 37 различных команд турнира, сообщает Bayern & Germany.

Напомним, Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года, когда перебрался в клуб из «Шальке-04».

После этого матча в активе «Баварии» девять очков. Подопечные Венсана Компани занимают первое место после четырёх матчей. «Хольштайн» занимает последнее место (0 очков).

Мануэль Нойер вернулся к тренировкам

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