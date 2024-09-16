Мануэль Нойер установил невероятный рекорд Бундеслиги всех времён

14 сентября проходил матч 4-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Хольштайн» и «Бавария». Игра проходила на стадионе «Хольштайн» в Киле (Германия). «Бавария» разгромила соперника со счётом 6:1. Голкипер и капитан мюнхенцев Мануэль Нойер отыграл всю встречу. «Хольштайн» стал 37-м клубом немецкого чемпионата, который побеждал 38-летний футболист.
Таким образом, Нойер стал первым игроком в истории Бундеслиги, победившим 37 различных команд турнира, сообщает Bayern & Germany.
Напомним, Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года, когда перебрался в клуб из «Шальке-04».
После этого матча в активе «Баварии» девять очков. Подопечные Венсана Компани занимают первое место после четырёх матчей. «Хольштайн» занимает последнее место (0 очков).
Мануэль Нойер вернулся к тренировкам
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