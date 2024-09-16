Один из лидеров «Барселоны» получил травму в игре с «Жироной»

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо может пропустить до десяти дней из‑за проблем с задней поверхностью бедра, сообщает AS.

Ольмо получил травму в матче против «Жироны». Испанец вышел на матч в стартовом составе и отличился голом на 47-й минуте. Потом Даниэль получил травму и был заменён на 61-й минуте, вместо него вышел Эрик Гарсия.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «сине‑гранатовых». В составе «Барселоны» дублем отметился Ламин Ямаль, ещё по голу забили вышеупомянутый Дани Ольмо и Педри. У «Жироны» отличился Кристиан Стуани.

Из‑за травмы Ольмо может пропустить два матча каталонцев — это встреча Лиги чемпионов против «Монако» и матч в чемпионате Испании против «Вильярреала».

Всего у Ольмо три гола в трёх матчах за «Барселону» в Ла Лиге.

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