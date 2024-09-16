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Один из лидеров «Барселоны» получил травму в игре с «Жироной»

Один из лидеров «Барселоны» получил травму в игре с «Жироной»
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Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо может пропустить до десяти дней из‑за проблем с задней поверхностью бедра, сообщает AS.

Испания — Примера . 5-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 17:15 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 30'     0:2 Ямаль – 37'     0:3 Ольмо – 47'     0:4 Педри – 64'     1:4 Стуани – 80'    
Удаления: нет / Ф. Торрес – 86'

Ольмо получил травму в матче против «Жироны». Испанец вышел на матч в стартовом составе и отличился голом на 47-й минуте. Потом Даниэль получил травму и был заменён на 61-й минуте, вместо него вышел Эрик Гарсия.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «сине‑гранатовых». В составе «Барселоны» дублем отметился Ламин Ямаль, ещё по голу забили вышеупомянутый Дани Ольмо и Педри. У «Жироны» отличился Кристиан Стуани.

Из‑за травмы Ольмо может пропустить два матча каталонцев — это встреча Лиги чемпионов против «Монако» и матч в чемпионате Испании против «Вильярреала».

Всего у Ольмо три гола в трёх матчах за «Барселону» в Ла Лиге.

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