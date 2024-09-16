Александр Филимонов: футбол в России деградирует

Экс-вратарь «Спартака» и сборной России, шестикратный чемпион России Александр Филимонов высказался о положении футбола в России.

«Футбол по большому счёту у нас деградирует. Приведу пример Владислава Радимова. Когда он тренировал «Зенит-2», то спрашивал у своих футболистов: «Знаете, кто такие Аленичев, Титов? Это великие игроки. А до них были Пятницкий, Ледяхов — уровень ещё выше. А ещё раньше были Гаврилов, Черенков, там вообще космос». К сожалению, нынешний футбол в стране не дотягивает ни до высот, которые были раньше, ни до европейского уровня. В Европе футбол развивается, уровень сохраняется, у нас этого нет», — сказал Филимонов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.

Напомним, Александр Филимонов выступал за «Спартак» с 1996 по 2001 год. За этот период он принял участие в 210 матчах во всех турнирах, в 89 из которых отыграл «на ноль».

Полностью интервью с Александром Филимоновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.