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Ханс-Дитер Флик высказался о работе с Левандовски в «Барселоне»

Ханс-Дитер Флик высказался о работе с Левандовски в «Барселоне»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал совместную работу с форвардом команды Робертом Левандовским.

«Левандовский важен для команды не только на поле, но и в раздевалке. Он отличный игрок с большим опытом. Даже в этом возрасте он невероятный профессионал, и хорошо, что Роберт в команде», — приводит слова Флика
Barça Universal.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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