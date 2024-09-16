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Тренер «Реала» Карло Анчелотти установил рекорд своей карьеры

Тренер «Реала» Карло Анчелотти установил рекорд своей карьеры
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«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» в 5-м туре Ла Лиги – 2:0. Для главного тренера мадридцев Карло Анчелотти этот матч стал 32-м подряд без поражений, что стало его новым личным рекордом.

В последний раз «Реал» под руководством итальянского специалиста проигрывал в январе этого года в матче с «Атлетико» (2:4).

Предыдущую свою лучшую беспроигрышную серию Анчелотти установил также в «Реале» – в сезоне-2013/2014 (31 матч).

Напомним, в матче с «Реалом Сосьедад» за мадридцев отличились Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор. Оба футболиста забили с пенальти. Следующий матч команда проведёт со «Штутгартом» в рамках Лиги чемпионов. Встреча состоится завтра, 17 сентября.

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