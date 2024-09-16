Александр Филимонов: у «Зенита» есть дух победителя, а у «Спартака» — нет

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Думаю, «Зенит» будет чемпионом в очередной раз, учитывая уровень их игроков. Даже в концовке прошлого сезона я понимал, что они снова выиграют. «Динамо» само упустило чемпионство, проиграв «Краснодару». Важен дух победителя. У «Зенита» он есть, а у «Спартака» — нет. Все довольны, как они сыграли в Санкт-Петербурге. Но если вы рады, что не можете обыграть команду, которая играла вдесятером, о каком духе победителя может идти речь? А «Зенит» наоборот — тяжело, но вырвал ничью», — сказал Филимонов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» идёт пятым. Между клубами пять очков.

Полное интервью с Филимоновым читайте на «Чемпионате» в 10:00.

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