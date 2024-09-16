Карло Анчелотти прокомментировал игру Арды Гюлера за «Реал» в матче с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил игру полузащитника Арды Гюлера после победной встречи с «Реалом Сосьедад», проходившей в рамках 5-го тура испанской Ла Лиги (2:0).

«Я доволен игрой Арды Гюлера. Его способности на позиции полузащитника открывают больше возможностей для команды и для него самого», — приводит слова Анчелотти испанское СМИ Diario AS в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, на данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 11 очков. Следующий матч «сливочные» проведут в рамках 1-го тура Лиги чемпионов 17 сентября с немецким «Штутгартом».