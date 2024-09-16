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Карло Анчелотти прокомментировал игру Арды Гюлера за «Реал» в матче с «Реалом Сосьедад»

Карло Анчелотти прокомментировал игру Арды Гюлера за «Реал» в матче с «Реалом Сосьедад»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил игру полузащитника Арды Гюлера после победной встречи с «Реалом Сосьедад», проходившей в рамках 5-го тура испанской Ла Лиги (2:0).

Испания — Примера . 5-й тур
14 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 58'     0:2 Мбаппе – 75'    

«Я доволен игрой Арды Гюлера. Его способности на позиции полузащитника открывают больше возможностей для команды и для него самого», — приводит слова Анчелотти испанское СМИ Diario AS в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, на данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 11 очков. Следующий матч «сливочные» проведут в рамках 1-го тура Лиги чемпионов 17 сентября с немецким «Штутгартом».

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