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Экс-вратарь «Спартака» Александр Филимонов рассказал о своём четвёртом браке

Экс-вратарь «Спартака» Александр Филимонов рассказал о своём четвёртом браке
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Экс-вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов подробно рассказал о своём четвёртом браке.

— Я отношусь к браку очень серьёзно и ответственно. Это было моё обдуманное решение, а не сиюминутный порыв. У меня уже был неудачный опыт, и мне хотелось, чтобы этот брак стал последним.

Надеюсь, что у нас всё сложится хорошо. Мы с моей женой Александрой долго шли к этому шагу. Наша свадьба и скорое появление ребёнка — лишнее подтверждение того, что мы оба относимся к нашим отношениям серьёзно и взвешенно.

— Свадьба пышная была?
— Да, конечно. Мы хотели отпраздновать на природе, на свежем воздухе. Не могу сказать, что объездили всё Подмосковье в поисках подходящего места, но искали долго. И нашли идеальную площадку — прекрасный шатёр в окружении леса на территории музея-заповедника «Горки Ленинские». На нём и остановились.
Для гостей мы организовали выездную регистрацию, а сами утром расписались на смотровой площадке на Воробьёвых горах. Программа была очень насыщенная: различные интересные конкурсы, игры, песни и танцы. Даже было предложение руки и сердца у наших друзей! Но это другая история, — сказал Филимонов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.

Полное интервью с Филимоновым читайте на «Чемпионате» в 10:00.

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