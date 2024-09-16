Александр Филимонов: жена говорит, что люди меня боятся

Экс-вратарь «Спартака» и сборной России, шестикратный чемпион России Александр Филимонов ответил на вопрос по поводу впечатления, которое он производит на людей.

— В конце 1990-х у вас был очень брутальный и устрашающий имидж. В «Спартаке» кто-то осмеливался предъявить или напихать?

— Горлукович мог что-то сказать, Юран, Тихонов. Но всё заканчивалось на репликах в ответ. У меня до сих пор такой имидж. Даже жена говорит, что незнакомые люди меня боятся, относятся с опаской. Когда происходит общение, узнают получше, то понимают, что я нормальный человек — и пошутить, и улыбнуться могу. Поэтому такое бывало в «Спартаке», но очень редко.

Ещё когда я был в молодёжной сборной, мне кто-то из массажистов или администраторов сказал: «Вот ты пришёл в команду, сразу видно — мужик, а не мальчик и не юноша. Нам этого не хватало». Наверное, это с юношества пошло. Я с 16 лет был в командах мастеров с мужиками, приходилось себя ставить, чтобы меня слушали. Когда играл в «Дружбе» в чемпионате СССР, я был самым младшим, но все слушали и выполняли подсказки. Никто со мной вальяжно себя не вёл, — рассказал Филимонов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.

Напомним, Александр Филимонов выступал за «Спартак» с 1996 по 2001 год. За этот период он принял участие в 210 матчах во всех турнирах, в 89 из которых отыграл «на ноль».

Полностью интервью с Александром Филимоновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.