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«Фратрия» отреагировала на потерю очков «Спартака» в матче с «Динамо» Мх

«Фратрия» отреагировала на потерю очков «Спартака» в матче с «Динамо» Мх
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«Фратрия», активная фанатская группировка московского «Спартака», в социальных сетях прокомментировала исход матча с махачкалинским «Динамо». Напомним, встреча завершилась вничью, со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 20'     1:1 Литвинов – 36'    
Удаления: Мрезиг – 90' / нет

«Спартак» не победил в Каспийске. Красно-белые вели по ходу матча, но «Динамо» счёт сравняло — 1:1. Теряем очки на ровном месте», — написано в телеграм-канале клуба.

Москвичи повели в счёте благодаря голу Манфреда Угальде на 20-й минуте матча, однако спустя 16 минут Руслан Литвинов забил гол в свои ворота и счёт снова стал равным. Больше мячей в матче забито не было.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 15 очков. Махачкалинское «Динамо», в свою очередь, занимает девятое место, набрав девять очков.

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