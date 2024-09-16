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Артём Дзюба после победы «Акрона» обратился к болельщикам

Артём Дзюба после победы «Акрона» обратился к болельщикам
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба после матча 8-го тура РПЛ с «Химками» (3:0) обратился к болельщикам.

«Команда! Спасибо всем, кто пришёл на стадион и вообще болеет за нас», — написал Дзюба на своей страничке в одной из социальных сетей под видео из клубной раздевалки.

Напомним, 12 сентября «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

В матче с «Химками» Дзюба появился на поле во втором тайме и записал в свой актив результативную передачу.

На данный момент «Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

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