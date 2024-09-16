Семшов прокомментировал дебют Артёма Дзюбы в составе «Акрона»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался об игре форварда Артёма Дзюбы в составе «Акрона» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:0).

«В ключевых эпизодах он поучаствовал. Стандартное положение у своих ворот он снял. Плюс там был ещё один момент, когда наносили удар, а он остановил и выбил из штрафной площади, создал себе голевой момент и результативная передача. Оценки? Он не в школе — ему уже 36 лет. Он не новичок в нашем чемпионате. Он месяцев пять не играл в футбол, а вышел и стал одним из лучших — вот вопрос по другим футболистам тогда и по нашему чемпионату», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Минувшая игра стала для Дзюбы дебютной в составе тольяттинского клуба. В компенсированное время форвард «Акрона» отметился результативной передачей.