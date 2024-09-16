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Аршавин отреагировал на слова тренера «Динамо» Лички о цирке со стороны игроков бело-голубых

Аршавин отреагировал на слова тренера «Динамо» Лички о цирке со стороны его игроков
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Заместитель генерального директора петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об игре «Динамо» в матче 8‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (4:2), ответив на слова главного тренера московской команды Марцела Лички про цирк.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Карраскаль – 43'     2:0 Тюкавин – 48'     2:1 Луна Диале – 54'     2:2 Садулаев – 64'     3:2 Макаров – 90+3'     4:2 Гагнидзе – 90+9'    

«Мне кажется, что всё по делу. К «Динамо» уже пришло чувство, что даётся игра в чемпионате, приходит результат, в прошлом году сами упустили первое место. Личка понимает, что если так продолжать, то первого места никогда не будет. Команда, которая хочет быть чемпионом, при счёте 2:0 должна спокойно доводить дело до победы и выглядеть более солидно. Игроки «Динамо» начали пижонить. За такое не только в футболе, но и в жизни наказывают. «Ахмат» не выглядел мальчиками для битья», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. «Ахмат» находится на последнем месте, набрав пять очков после восьми игр. В следующем туре «Динамо» встретится со «Спартаком», а «Ахмат» проведёт матч с «Крыльями Советов».

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