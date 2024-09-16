Очередной гол Хвичи за «Наполи», антирекорд сезона у «Спартака». Главное к утру

В матче 4-го тура Серии А гол+пас нападающего Хвичи Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Кальяри» со счётом 4:0, «Спартак» провёл худший матч сезона по количеству ударов в створ, сыграв вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) в матче 8-го тура РПЛ, в игре КХЛ между московским и минским «Динамо» москвичи одержали победу со счётом 6:3. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Гол и передача Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Кальяри» в матче Серии А.

2. «Cпартак» провёл худший матч в текущем сезоне РПЛ по ударам в створ и xG.

3. Московское «Динамо» уверенно переиграло минское «Динамо», завершив серию поражений.

4. Определились все участники плей-офф Кубка Дэвиса — 2024.

5. Мануэль Нойер установил невероятный рекорд Бундеслиги всех времён.

6. Медведев остался лучшим из россиян в рейтинге ATP, Синнер сохранил лидерство.

7. «Атлетико» дома разгромил «Валенсию» благодаря голам Галлахера, Гризманна и Альвареса.

8. Вероника Кудерметова одержала победу в первом круге турнира WTA-500 в Сеуле.

9. Личка — о действиях игроков «Динамо»: это цирк, его можно показывать на Красной площади.

10. Микель Артета установил рекорд «Арсенала» всех времён.