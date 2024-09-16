Аршавин высказался о дебюте Артёма Дзюбы в составе «Акрона»

Заместитель генерального директора петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об игре форварда Артёма Дзюбы в составе «Акрона» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:0).

«Он делал то, что мог. Оказался в нужном месте. В отличие от других нападающих, не принял его на три метра. Продемонстрировал высокий класс. Если бы был лет на пять помоложе, то сам постарался бы реализовать этот момент, но понял, что может закопаться, и отдал партнёру, который спокойно забил», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, минувшая игра стала для Дзюбы дебютной в составе тольяттинского клуба. В компенсированное время форвард «Акрона» отметился результативной передачей.