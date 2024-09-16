Месси осталось два гола, чтобы повторить бомбардирский рекорд в истории «Интер Майами»

Звёздный нападающий и капитан клуба МЛС «Интер Майами» Лионель Месси довёл число своих голов за карьеру в американской команде до 27 после того, как оформил дубль в последнем матче с «Филадельфией Юнион» (3:1).

Таким образом, аргентинцу не хватает лишь два гола до повторения бомбардирского рекорда «Интера» всех времён, который принадлежит его соотечественнику Гонсало Игуаину (29).

Отметим, что в матче с «Филадельфией» 37-летний Месси впервые за два месяца вышел на поле после травмы голеностопа, которую получил во время финальной игры Кубка Америки с Колумбией (1:0), состоявшейся 14 июля.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года.