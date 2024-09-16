Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси осталось два гола, чтобы повторить бомбардирский рекорд в истории «Интер Майами»

Месси осталось два гола, чтобы повторить бомбардирский рекорд в истории «Интер Майами»
Комментарии

Звёздный нападающий и капитан клуба МЛС «Интер Майами» Лионель Месси довёл число своих голов за карьеру в американской команде до 27 после того, как оформил дубль в последнем матче с «Филадельфией Юнион» (3:1).

США — Major League Soccer . МЛС
15 сентября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 1
Филадельфия Юнион
Филадельфия
0:1 Уре – 2'     1:1 Месси – 26'     2:1 Месси – 30'     3:1 Суарес – 90+8'    

Таким образом, аргентинцу не хватает лишь два гола до повторения бомбардирского рекорда «Интера» всех времён, который принадлежит его соотечественнику Гонсало Игуаину (29).

Отметим, что в матче с «Филадельфией» 37-летний Месси впервые за два месяца вышел на поле после травмы голеностопа, которую получил во время финальной игры Кубка Америки с Колумбией (1:0), состоявшейся 14 июля.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года.

Материалы по теме
Лионель Месси отреагировал на свой дубль и ассист после долгого лечения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android