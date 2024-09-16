Месси осталось два гола, чтобы повторить бомбардирский рекорд в истории «Интер Майами»
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Звёздный нападающий и капитан клуба МЛС «Интер Майами» Лионель Месси довёл число своих голов за карьеру в американской команде до 27 после того, как оформил дубль в последнем матче с «Филадельфией Юнион» (3:1).
США — Major League Soccer . МЛС
15 сентября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 1
Филадельфия Юнион
Филадельфия
0:1 Уре – 2' 1:1 Месси – 26' 2:1 Месси – 30' 3:1 Суарес – 90+8'
Таким образом, аргентинцу не хватает лишь два гола до повторения бомбардирского рекорда «Интера» всех времён, который принадлежит его соотечественнику Гонсало Игуаину (29).
Отметим, что в матче с «Филадельфией» 37-летний Месси впервые за два месяца вышел на поле после травмы голеностопа, которую получил во время финальной игры Кубка Америки с Колумбией (1:0), состоявшейся 14 июля.
Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года.
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