Защитник «Динамо» Фернандес: игра с «Ахматом» была сумасшедшей

Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес поделился мнением о минувшем матче 8-го тура чемпионата России с «Ахматом» (4:2).

«Сумасшедшая игра с «Ахматом». Первый тайм был для нас хорошим. К сожалению, во многих моментах мы не смогли забить больше. После 2:0 мы немного заснули, но хорошо, что в итоге получилось выиграть.

Этим летом у нас появились новички. Гомес уже успел дебютировать в матче с «Ахматом». Они будут продолжать совершенствоваться и помогать нам в каждом матче», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Московское «Динамо» находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Марцела Лички набрали 16 очков. «Ахмат» имеет в своём активе пять очков и располагается на 16-й строчке.