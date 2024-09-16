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Вратарь «Ахмата» Шелия: нам не хватает забивного форварда — надо было Дзюбу забирать

Вратарь «Ахмата» Шелия: нам не хватает забивного форварда — надо было Дзюбу забирать
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Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия заявил, что проблемы клуба в нынешнем сезоне связаны с уходом нападающего Мохамеда Конате, перешедшего в саудовский «Эр-Рияд» минувшим летом.

«Однозначно, проблемы «Ахмата» связаны в том числе с уходом Конате. У нас нет такого нападающего, который знает российский чемпионат. Не хватает забивного форварда, который пришёл бы и начал забивать. Надо было Дзюбу забирать (смеётся)», — сказал Шелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После восьми сыгранных туров в нынешнем сезоне РПЛ «Ахмат» имеет в своём активе пять очков и располагается на 16-й строчке.

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